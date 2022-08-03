Wink
Сериалы
За и против
1-й сезон

За и против (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

7.92018, Friheden 10 серий
Драма, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Супружеской паре приходится тряхнуть стариной, чтобы провести аферу на один миллион евро. Смогут ли они сохранить свой брак, получить деньги и забрать своего восьмилетнего ребенка вовремя, чтобы отвести его на тренировку по керлингу?

Страна
Дания
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «За и против»