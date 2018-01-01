Юрий Гагарин - Russian war diggers (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн
8.32011, Юрий Гагарин - Russian war diggers. Сезон 1 15 серий
Блог12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Приветствую всех на нашем канале. Мы официальный поисковый отряд, занимающийся поиском и захоронением пропавших без вести погибших воинов в годы Второй мировой войны. На данный момент мы имеем возможность освещать нашу деятельность, выкладывая наши видеоматериалы для всеобщего доступа. Мы не занимаемся продажей находок. Мы занимаемся поиском бойцов и увековечением памяти о их подвигах. Немецкая атрибутика, попадающая в кадр при проведении поисковых работ, не несет в себе пропаганды и может рассматриваться только в историческом контексте.