Детям
Ясновидец
1-й сезон

Ясновидец (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн

2006, Psych 15 серий
Комедия, Детектив12+

О сериале

Шон - молодой консультант полиции в Санта-Барбаре, чья тонко развитая наблюдательность и неординарные дедуктивные способности позволяют убедить всех в том, что он ясновидящий. Шон, используя свои уникальные навыки, вместе со своим другом Гасом помогает расследовать сложные уголовные дела.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ясновидец»