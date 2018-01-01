Янг Дилан Тайлера Перри (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Бабушка Янг Дилана Виола решает отправить непростого внука пожить в доме у своего успешного сына, Майлза Уилсона, его жены Ясмин и их двух детей, Ребекки и Чарли. Семье Уилсонов приходится смириться с тем, что жизнь никогда не станет прежней, и попробовать ужиться с юным бунтарём Диланом под одной крышей.



