Развлекательное ток-шоу, в котором Леля Гущина, Катя Моргунова и Ксюша Корнева проверят Андрея Бебуришвили, Расула Чабдарова и других мужчин на понимание женской природы. Чем хуже гость улавливает женскую логику, тем больше неудобных вопросов про прекрасный пол его ждет. В финале каждого выпуска зрительницы в зале будут выносить бескомпромиссный вердикт путем голосования.

