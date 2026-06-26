Я же говорила шоу. Сезон 1
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Я же говорила шоу
1-й сезон

Я же говорила шоу (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

2021, Я же говорила шоу. Сезон 1 11 серий
ТВ-шоу18+
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1-й сезон

О сериале

Развлекательное ток-шоу, в котором Леля Гущина, Катя Моргунова и Ксюша Корнева проверят Андрея Бебуришвили, Расула Чабдарова и других мужчин на понимание женской природы. Чем хуже гость улавливает женскую логику, тем больше неудобных вопросов про прекрасный пол его ждет. В финале каждого выпуска зрительницы в зале будут выносить бескомпромиссный вердикт путем голосования.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

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