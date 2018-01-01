Я люблю тебя, теперь умри (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Летом 2014 года 18-летний американец Конрад Рой покончил с собой в черном пикапе у супермаркета. Последние месяцы жизни он общался только со своей девушкой — Мишель Картер, которая, как выяснила позже полиция, присылала ему странные сообщения, где убеждала парня отправиться на тот свет.

