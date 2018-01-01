Взгляд (сериал, 1987) сезон 1 смотреть онлайн
1987, Взгляд. Сезон 1 1 серия
ТВ-шоу18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Программа «Взгляд» стала одним из символов перестройки. Она перевернула представление советских зрителей конца 1980-х о телевизионной журналистике и подаче новостных материалов. Раскованные молодые ведущие в почти домашней одежде, прямой эфир, острые материалы, современные видеоклипы в качестве «музыкальных пауз». Выпуски были в основном посвящены злободневным, социальным темам сегодняшнего дня. В эфир в качестве гостей приглашались политические деятели и популярные в СССР и России люди.
Рейтинг
- АЛРежиссёр
Андрей
Леонтьев
- ТДРежиссёр
Татьяна
Дмитракова
- АРРежиссёр
Андрей
Разбаш
- ИДРежиссёр
Иван
Демидов
- СЛАктёр
Сергей
Ломакин
- АПАктёр
Александр
Политковский
- ВМАктёр
Владимир
Мукусев
- ВФАктёр
Владислав
Флярковский
- ДЗАктёр
Дмитрий
Захаров
- Актёр
Игорь
Кириллов
- ЕДАктёр
Евгений
Додолев
- ОВАктёр
Олег
Вакуловский
- Актёр
Александр
Любимов
- ВЛАктёр
Владислав
Листьев
- АМСценарист
Анатолий
Малкин
- Сценарист
Дмитрий
Дибров
- ЭССценарист
Эдуард
Сагалаев
- ВФСценарист
Владислав
Флярковский
- ДКПродюсер
Дмитрий
Кончаловский
- ССПродюсер
Святослав
Селиванов
- ВЛПродюсер
Владислав
Листьев
- АРПродюсер
Андрей
Разбаш
- ДКМонтажёр
Дмитрий
Кончаловский
- ЕДКомпозитор
Елена
Дединская
- ВРКомпозитор
Владимир
Рацкевич