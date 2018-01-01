Выживание толстейших (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Толстушка Мэвис идет к своей мечте стать дизайнером. Она счастлива в отношениях, но неожиданно застает любимого с другой. Мэвис бросает парня и в 38 лет решает создать свой бренд одежды, чтобы помочь женщинам принять свое тело. Заодно она знакомится с чередой парней и получает новый сексуальный опыт.



