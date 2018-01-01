Выживание толстейших (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыВыживание толстейших1-й сезон
2023, Выживание толстейших. Сезон 1 1 серия
Комедия18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Толстушка Мэвис идет к своей мечте стать дизайнером. Она счастлива в отношениях, но неожиданно застает любимого с другой. Мэвис бросает парня и в 38 лет решает создать свой бренд одежды, чтобы помочь женщинам принять свое тело. Заодно она знакомится с чередой парней и получает новый сексуальный опыт.
Рейтинг
- ЭАРежиссёр
Эми
Аниоби
- КГРежиссёр
Ким
Гейтвуд
- ЛМРежиссёр
Линда
Мендоса
- Актриса
Таша
Смит
- ЭМАктёр
Энтони
Майкл Лопес
- ГБАктриса
Гарсель
Бове
- ББАктёр
Бекка
Блэкуэлл
- АФАктриса
Арисса
Феликс
- Актриса
Мишель
Бюто
- МЦАктёр
Маруане
Цотти
- ТБАктёр
Тони
Белл
- ЛТАктриса
Лиза
Трейгер
- ГЭСценарист
Грэйс
Эдвардс
- ЙЭСценарист
Йен
Эдвардс
- СДСценарист
Соломон
Джорджо
- Продюсер
Мишель
Бюто
- ГЭПродюсер
Грэйс
Эдвардс
- ККМонтажёр
Крэйг
Кобб