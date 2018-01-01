WinkДетямВыпечка Марты Стюарт11-й сезон
Выпечка Марты Стюарт (сериал, 2020) сезон 11 смотреть онлайн
8.92020, Martha Bakes 13 серий
Документальный, ТВ-шоу12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В программе о новейших технологиях в выпечке Марта Стюарт рассказывает о собственных методах создания кулинарных шедевров. Благодаря урокам Марты пекари-любители получат все необходимые знания для создания лучших десертов и выпечки на собственной кухне.
СтранаСША
ЖанрТВ-шоу, Документальный
Рейтинг
8.0 IMDb