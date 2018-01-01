Wink
Детям
Вся правда о медведях
2-й сезон

Вся правда о медведях (мультсериал, 2016) сезон 2 смотреть онлайн

8.72016, We Bare Bears 22 серии
Мультсериалы, Семейный6+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Три брата-медведя Гризли, Панда и Белый отчаянно пытаются влиться в общество людей, однако покупая еду, борясь за интернет-славу или заводя друзей, им не всегда удаeтся соответствовать людской природе. Но братья всегда готовы прийти друг другу на выручку.

Страна
США
Жанр
Семейный, Мультсериалы

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb

