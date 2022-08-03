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Детям
Вспыш и чудо-машинки
4-й сезон

Вспыш и чудо-машинки (мультсериал, 2018) сезон 4 смотреть онлайн

8.22018, Blaze and the Monster Machines 5 серий
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Добро пожаловать в город Аксель-Сити, где машины умеют разговаривать и обладают интеллектом. Пикап Вспыш – одна из таких необычных машинок, а его владелец – восьмилетний физико-математический гений Эл-Джей. Вместе они побеждают на автосоревнованиях и противостоят коварным конкурентам.

Страна
США
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вспыш и чудо-машинки»