Сергей Барышев получает в наследство домик в городке Полунино. Он уговаривает Ольгу съездить туда и помочь ему с оформлением. Ольга берет с собой младших детей и Надю с Тошкой. Устраиваясь на месте, Ольга знакомится с соседями – с бабой Аней и с Владимиром Анохиным, его женой Ниной и их сыном Максимом.

