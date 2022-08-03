WinkСериалыВсегда говори всегда8-й сезон
Всегда говори всегда (сериал, 2012) сезон 8 смотреть онлайн
2012, Всегда говори всегда. Сезон 8 9 серий
Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Сергей Барышев получает в наследство домик в городке Полунино. Он уговаривает Ольгу съездить туда и помочь ему с оформлением. Ольга берет с собой младших детей и Надю с Тошкой. Устраиваясь на месте, Ольга знакомится с соседями – с бабой Аней и с Владимиром Анохиным, его женой Ниной и их сыном Максимом.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- АКРежиссёр
Алексей
Козлов
- Актриса
Мария
Порошина
- Актриса
Татьяна
Абрамова
- Актёр
Даниил
Страхов
- Актёр
Ярослав
Бойко
- АСАктёр
Александр
Семчев
- ОЛАктёр
Олег
Леушин
- ДПАктёр
Данила
Перов
- Актриса
Анна
Ардова
- ВГАктёр
Владимир
Горюшин
- ИГАктриса
Ирина
Гринёва
- ТУСценарист
Татьяна
Устинова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- НТХудожник
Николай
Терехов
- АСХудожник
Андрей
Сперанский
- ССХудожница
Сарине
Саакян
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- ВДОператор
Владимир
Дмитриевский
- ИМКомпозитор
Игорь
Матета