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Всегда говори всегда
8-й сезон

Всегда говори всегда (сериал, 2012) сезон 8 смотреть онлайн

2012, Всегда говори всегда. Сезон 8 9 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Сергей Барышев получает в наследство домик в городке Полунино. Он уговаривает Ольгу съездить туда и помочь ему с оформлением. Ольга берет с собой младших детей и Надю с Тошкой. Устраиваясь на месте, Ольга знакомится с соседями – с бабой Аней и с Владимиром Анохиным, его женой Ниной и их сыном Максимом.

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Всегда говори всегда»