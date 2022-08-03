Ольга вылечилась от рака, у Сергея наладился бизнес, а у Миши с Таней растет дочка Варенька. Но Ольга чувствует, что в их отношениях с Сергеем что-то не так. Словно между ними появилась какая-то преграда. И

Надя в это время переживает из-за Жени. У Миши и Тани типичные проблемы молодой семьи.

