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Всегда говори всегда
5-й сезон

Всегда говори всегда (сериал, 2008) сезон 5 смотреть онлайн

2008, Всегда говори всегда. Сезон 5 10 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Надя ревнует Олега к молоденькой Алине. В аэропорту Ольга и Сергей встречают сына Мишу. Он очень изменился. Выясняется, что вместо того, чтобы учиться, молодой человек занимался музыкой. В рекламное агентство Ольги устраивается работать молодой талант из деревни по имени Ваня.

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Всегда говори всегда»