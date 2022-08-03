Надя ревнует Олега к молоденькой Алине. В аэропорту Ольга и Сергей встречают сына Мишу. Он очень изменился. Выясняется, что вместо того, чтобы учиться, молодой человек занимался музыкой. В рекламное агентство Ольги устраивается работать молодой талант из деревни по имени Ваня.

