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Всегда говори всегда
4-й сезон

Всегда говори всегда (сериал, 2007) сезон 4 смотреть онлайн

2007, Всегда говори всегда. Сезон 4 8 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Барышевы в родном городе Сергея, Гладьевске: у Барышева-старшего юбилей. Тем временем в Москве Надя никак не придет в себя после гибели Димы. Она начинает пить и попадает в больницу.

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Всегда говори всегда»