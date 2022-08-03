В доме Барышевых мир и покой. Ольга родила сына, теперь в семье трое детей - Машка, Мишка и младенец Петька. Сергей Барышев уже привык к старшим детям Ольги, а к своему новорожденному пока только приноравливается. Ольгина подруга Надежда живет у Дмитрия Грозовского, порой им приходится весьма непросто.

