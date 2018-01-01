WinkСериалыВсегда говори «всегда» 31-й сезон
Всегда говори «всегда» 3 (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн
9.62006, Всегда говори «всегда» 3. Сезон 1 8 серий
Мелодрама16+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
У мужа Ольги, Сергея Барышева, дела идут успешно: вот уже полгода вместе с Ольгой и младшим сыном Петей он живет в Тайланде, где ведет строительство сети отелей. Ничто не предвещает беды, пока в фирме Барышева не появляется новый переводчик – эффектная женщина по имени Оксана. Она, польстившись на огромное состояние Барышева, решает женить его на себе. То, что он женат и у него четверо детей, ее нисколько не смущает. Барышев любит Ольгу, но Оксана очень настойчива, и Барышев ломается…
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
3.2 IMDb
- АКРежиссёр
Алексей
Козлов
- Актриса
Мария
Порошина
- Актёр
Ярослав
Бойко
- Актриса
Татьяна
Абрамова
- Актёр
Даниил
Страхов
- АМАктриса
Анна
Молчанова
- Актёр
Сергей
Астахов
- АФАктриса
Анна
Фроловцева
- АЛАктёр
Арсений
Лагутин
- ЮСАктёр
Юрий
Стосков
- МХАктёр
Михаил
Хомяков
- ТУСценарист
Татьяна
Устинова
- ИКСценарист
Ирина
Кмит
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- АСХудожник
Андрей
Сперанский
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- ЮГОператор
Юрий
Гармаш
- ВБКомпозитор
Владимир
Баскин