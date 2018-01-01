Все о жизни в такси (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Приветствуем всех на нашем канале! Первый наш блог "все о работе в такси" был заблокирован ютубом по не непонятным для нас причинам. Мы после этого решили создать второй канал. Этот канал - "все о жизни в такси"- создан двумя таксистами проработавшими в этой сфере уже более 10 лет. Здесь мы поделимся опытом в работе. Поднимем темы связанные с работой с агрегаторами Gett, Яндекс, Uber. Тарифами эконом, комфорт, бизнес. Диалоги с пассажирами. Интересные истории из жизни в такси.

