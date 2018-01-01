Все о Муми-Троллях (мультсериал, 1978) сезон 1 смотреть онлайн

Сборник классических советских мультфильмов по мотивам произведений финской писательницы Туве Янссон «Шляпа волшебника» и «Муми-тролль и комета». В Муми-доле настала осень. Муми-папа сочиняет стихи о прекрасной поре, а его домашние делают заготовки на зиму: шинкуют капусту и сушат грибы. Как вдруг Муми-мама обнаруживает пропажу сумки, без которой она как без рук, и обещает детям десерт вместо обеда, если те ее найдут. В итоге выясняется, что сумку взяли Тофсла и Вифсла, и по случаю ее возвращения Муми-тролли устраивают праздничный ужин. В ходе него Тофсла и Вифсла рассказывают обитателям Муми-дола, что лежит в их таинственном чемодане.

