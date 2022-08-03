Возвращение (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн

Оригинальная комедия с Лизой Кудроу, приоткрывающая завесу правды о мире кинобизнеса. Если вам хочется увидеть остроумную сатиру на индустрию развлекательного телевидения, то скорее включайте сериал «Возвращение» — 1 сезон доступен онлайн на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с Валери Чериш — когда-то знаменитой, но уже забытой звездой ситкомов. Спустя много лет она решает вернуться на экраны и получает роль второго плана в сериале «Комната и скучно». Параллельно с этим женщина запускает собственное реалити-шоу под названием «Возвращение», где каждый ее шаг будет находиться под пристальным наблюдением операторов. Муж Валери не одобряет идею выставлять свою жизнь на всеобщее обозрение, но все же старается поддержать любимую супругу.



Сможет ли бывшая телезвезда вернуть былую славу, узнаете в яркой комедии «Возвращение» — сериал смотреть 2005 года можно прямо сейчас в подписке Amediateka на Wink!

