Возвращение (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Оригинальная комедия с Лизой Кудроу, приоткрывающая завесу правды о мире кинобизнеса. Если вам хочется увидеть остроумную сатиру на индустрию развлекательного телевидения, то скорее включайте сериал «Возвращение» — 1 сезон доступен онлайн на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с Валери Чериш — когда-то знаменитой, но уже забытой звездой ситкомов. Спустя много лет она решает вернуться на экраны и получает роль второго плана в сериале «Комната и скучно». Параллельно с этим женщина запускает собственное реалити-шоу под названием «Возвращение», где каждый ее шаг будет находиться под пристальным наблюдением операторов. Муж Валери не одобряет идею выставлять свою жизнь на всеобщее обозрение, но все же старается поддержать любимую супругу.
Сможет ли бывшая телезвезда вернуть былую славу, узнаете в яркой комедии «Возвращение» — сериал смотреть 2005 года можно прямо сейчас в подписке Amediateka на Wink!
Рейтинг
- МПРежиссёр
Майкл
Патрик Кинг
- МЛРежиссёр
Майкл
Леманн
- ДРРежиссёр
Джон
Ригги
- ДКРежиссёр
Дж.
Кларк Мэтис
- Актриса
Лиза
Кудроу
- ЛБАктёр
Лэнс
Барбер
- РМАктёр
Роберт
Майкл Моррис
- ЛСАктриса
Лаура
Силверман
- ДЯАктёр
Дэмиэн
Янг
- Актриса
Малин
Акерман
- РБАктёр
Роберт
Бэгнелл
- КЛАктёр
Келлан
Латс
- ДОАктёр
Джейсон
Олив
- ККАктриса
Кимберли
Кивон Уильямс
- МПСценарист
Майкл
Патрик Кинг
- Сценарист
Лиза
Кудроу
- ДРСценарист
Джон
Ригги
- ЭХСценарист
Эми
Харрис
- ДБПродюсер
Дэн
Букатинский
- МППродюсер
Майкл
Патрик Кинг
- Продюсер
Лиза
Кудроу
- ЭХПродюсер
Эми
Харрис
- ТБХудожник
Том
Брокер
- ТДХудожница
Трейс
Джиджи Филд
- ДРМонтажёр
Дэвид
Роджерс
- МБМонтажёр
Майкл
Беренбаум
- НШОператор
Нэнси
Шрайбер
- ДКОператор
Дж.
Кларк Мэтис
- РТОператор
Родни
Тейлор