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Война миров
1-й сезон

Война миров (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

7.82019, The War of the Worlds 8 серий
Фантастика, Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Астрономы обнаруживают передачу данных из далeкой галактики. Весь мир с нетерпением ждeт контакта с инопланетянами. В итоге пришельцы за считанные дни уничтожают почти всe человечество. Оставшиеся в живых пытаются понять – кто прибыл на Землю, и почему они так жестоко избавляются от людей?

Страна
Великобритания, США, Франция
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Война миров»