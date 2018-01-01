Волшебники за пределами Вэйверли Плэйс (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
2024, Волшебники за пределами Вэйверли Плэйс. Сезон 1 1 серия
Фэнтези, Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb
- БКРежиссёр
Боб
Коэрр
- ЭФРежиссёр
Энди
Фикмен
- ДЛАктриса
Дженис
ЛиЭнн Браун
- КВАктриса
Кирстен
Вангснесс
- МДАктриса
Мими
Джианопулос
- Актёр
Ди
Брэдли Бейкер
- ММАктёр
Макс
Матенко
- ДДАктёр
Джон
Ди Маджио
- Актёр
Дэвид
Генри
- ТДСценарист
Тодд
Дж. Гриволд
- САСценарист
Скотт
Алан Томас
- ЭФПродюсер
Энди
Фикмен
- ЭДХудожница
Эмили
Доусон
- ГРХудожница
Гленда
Ровелло