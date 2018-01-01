Воин природы (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

В документальном приключенческом сериале «Воин природы» вы очутитесь на африканском материке, где вам откроются живописные пейзажи, прогулки со львами, слонами и носорогами и интервью с экспертами, из которых узнаете много нового. Если не терпится сменить привычную среду обитания, то включайте 1 сезон сериала «Воин природы». Смотреть онлайн его можно на Wink уже сейчас!



В первом сезоне проекта «Воин природы» Джулия Вилер побывает в африканских саваннах и джунглях, поучаствует в специальных полевых операциях с отрядом рейнджеров, будет ассистировать ветеринарам и познакомится с массой отважных людей. В каждой новой серии нам представят класс животных, нуждающихся в защите, и подробно расскажут о методах сохранения их популяции.



Не пропустите исследование сложной африканской экосистемы в сериале «Воин природы», который доступен по подписке на онлайн-сервисе Wink.

