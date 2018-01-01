Wink
Детям
Веселая карусель
30-й сезон

Веселая карусель (мультсериал, 1996) сезон 30 смотреть онлайн

1996, Веселая карусель. Выпуск 30 1 серия
Мультсериалы0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Советский анимационный журнал, подаривший миру Антошку, двух веселых гусей, старичка Эхо и множество других ярких персонажей на все времена. Каждый выпуск альманаха – новая поучительная музыкальная история, выполненная в уникальной мультипликационной технике.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb