Веселая карусель (мультсериал, 1986) сезон 17 смотреть онлайн

1986, Веселая карусель. Выпуск 17 1 серия
Мультсериалы0+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Советский анимационный журнал, подаривший миру Антошку, двух веселых гусей, старичка Эхо и множество других ярких персонажей на все времена. Каждый выпуск альманаха – новая поучительная музыкальная история, выполненная в уникальной мультипликационной технике.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb