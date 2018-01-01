Психология и Здоровье (сериал, 2013) сезон 2 смотреть онлайн

Команда врачей рассказывает о главных вопросах нашего здоровья, раскрывая все, что вы когда-либо хотели знать о простуде, сновидениях, стрессе, головной боли, проблемах с сердцем, витаминах и многом другом. Врачи экспериментируют над своими собственными телами и посещают ведущие мировые исследовательские больницы, чтобы рассказать вам о будущем медицины.

