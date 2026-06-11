Великий и могучий. Сезон 1
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Великий и могучий
1-й сезон

Великий и могучий (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, Великий и могучий. Сезон 1 9 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Игорь — криминальный решала из провинции, который хочет жениться. Однажды попав в ДТП, он знакомится с Лизой и влюбляется в нее без памяти. Однако ее грозная мама-мэр ставит условие: Игорь должен измениться, перестать сквернословить и научиться говорить на «великом и могучем русском языке».

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Великий и могучий»