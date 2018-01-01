Ватсон (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
2024, Ватсон. Сезон 1 1 серия
Драма, Детектив18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Спустя шесть месяцев после гибели Шерлока Холмса от рук Мориарти доктор Джон Ватсон возвращается к медицинской практике, возглавив клинику, специализирующуюся на лечении редких заболеваний. Однако Мориарти возвращается, чтобы продолжить их смертельную игру. Теперь Ватсону предстоит не только бороться с загадочными болезнями, но и раскрывать медицинские тайны, используя свои дедуктивные навыки.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ДВРежиссёр
Джеффри
В. Бёрд
- ШЧРежиссёр
Шилин
Чокси
- КАРежиссёр
Клара
Аранович
- ЛТРежиссёр
Ларри
Тенг
- Актёр
Моррис
Честнат
- ИШАктриса
Инга
Шлингманн
- ЛТАктриса
Лоуриза
Тронку
- РЭАктриса
Рошелль
Эйтс
- КРАктриса
Кейси
Рол
- РПАктёр
Рэндалл
Пак
- ИХАктриса
Ив
Харлоу
- ПМАктёр
Питер
Марк Кендалл
- РКАктёр
Ричи
Костер
- Продюсер
Моррис
Честнат
- АКПродюсер
Аарон
Каплан