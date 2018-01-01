Ватсон. Сезон 1
Wink
Сериалы
Ватсон
1-й сезон

Ватсон (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, Ватсон. Сезон 1 1 серия
Драма, Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Спустя шесть месяцев после гибели Шерлока Холмса от рук Мориарти доктор Джон Ватсон возвращается к медицинской практике, возглавив клинику, специализирующуюся на лечении редких заболеваний. Однако Мориарти возвращается, чтобы продолжить их смертельную игру. Теперь Ватсону предстоит не только бороться с загадочными болезнями, но и раскрывать медицинские тайны, используя свои дедуктивные навыки.

Сериал Ватсон 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.4 IMDb