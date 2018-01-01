Ватсон (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Спустя шесть месяцев после гибели Шерлока Холмса от рук Мориарти доктор Джон Ватсон возвращается к медицинской практике, возглавив клинику, специализирующуюся на лечении редких заболеваний. Однако Мориарти возвращается, чтобы продолжить их смертельную игру. Теперь Ватсону предстоит не только бороться с загадочными болезнями, но и раскрывать медицинские тайны, используя свои дедуктивные навыки.



