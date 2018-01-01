Ваш дружелюбный сосед Человек-паук (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

После укуса радиоактивного паука 15-летний Питер Паркер получает сверхъестественные способности. Но не менее захватывающие приключения ждут его в старшей школе, где ему предстоит найти новых друзей и обрести врагов.



Сериал Ваш дружелюбный сосед Человек-паук 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.