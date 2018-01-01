Ваш дружелюбный сосед Человек-паук (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
Фантастика, Фэнтези18+
О сериале
После укуса радиоактивного паука 15-летний Питер Паркер получает сверхъестественные способности. Но не менее захватывающие приключения ждут его в старшей школе, где ему предстоит найти новых друзей и обрести врагов.
СтранаСША, Япония
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези
- СЛРежиссёр
Стью
Ливингстон
- МЦРежиссёр
Мельхиор
Цвиер
- Актёр
Колман
Доминго
- КААктриса
Кэти
Ан
- КУАктриса
Кари
Уолгрен
- ДУАктриса
Даймонд
Уайт
- ГПАктёр
Гриффин
Пуату
- ИААктриса
Изабелла
Акрес
- ЮБАктёр
Юджин
Бирд
- АРАктёр
Андре
Робинсон
- ХТАктёр
Хадсон
Темз
- Сценарист
Стэн
Ли
- СДСценарист
Стив
Дитко
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- Продюсер
Кевин
Файги
- ХЛМонтажёр
Ханна
Лонг
- АВМонтажёр
Александр
Ву
- ЗРКомпозитор
Зэк
Робинсон
- ЛБКомпозитор
Лео
Биренберг