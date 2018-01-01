Ваш дружелюбный сосед Человек-паук (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Ваш дружелюбный сосед Человек-паук. Сезон 1
Ваш дружелюбный сосед Человек-паук
1-й сезон

2025, Ваш дружелюбный сосед Человек-паук. Сезон 1 1 серия
Фантастика, Фэнтези18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

После укуса радиоактивного паука 15-летний Питер Паркер получает сверхъестественные способности. Но не менее захватывающие приключения ждут его в старшей школе, где ему предстоит найти новых друзей и обрести врагов.

Страна
США, Япония
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези

Рейтинг

