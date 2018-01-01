В заложниках (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн

Действие сериала разворачивается в Копенгагене в 2016 году. Ранним октябрьским утром вагон метро с 15 пассажирами захватывает группа вооружeнных террористов. Преступники угрожают убивать заложников одного за другим, если их требования не будут выполнены. Вести переговоры поручают бывшему военному, пережившему плен, а ныне главе Службы безопасности и разведки Дании, Филипу Норгаарду.

