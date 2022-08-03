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В свободном улете
1-й сезон

В свободном улете (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, Random Acts of Flyness 6 серий
Фэнтези, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Дебютный сериал музыканта и режиссера Теренса Нэнса, созданный в форме абстрактного высказывания на тему современной американской медиасреды. Каждый эпизод — взаимосвязанные истории, представляющие собой яркий микс из документальных нарезок, музыкальных выступлений, сюрреализма и анимации.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Фэнтези

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «В свободном улете»