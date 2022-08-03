В поле зрения (сериал, 2016) сезон 5 смотреть онлайн
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О сериале
Решающая схватка искусственных интеллектов. Звезда криминальной драмы «Звук свободы» Джеймс Кэвизел в финале триллера от режиссера лент «Сегун», «Видеть» и «Пацаны». Продолжайте смотреть сериал «В поле зрения» — 5 сезон доступен онлайн на видеосервисе Wink!
В пятом сезоне героев ждет последняя битва с Samaritan. После гибели бывших союзников команда сталкивается с новой проблемой: искусственный интеллект начинает предоставлять списки людей, никак не связанных с преступлениями. Риз оказывается под угрозой быть рассекреченным, когда становится известно, что один из телефонных номеров связан с его прошлым в ЦРУ. Между тем Шоу, сбежав из плена, демонстрирует параноидальное и безрассудное поведение, заставляя команду сомневаться в ее психическом состоянии.
Смогут ли Финч и команда довести миссию до конца, чтобы помешать Samaritan уничтожить «Машину»? Не пропустите финал фантастического боевика «В поле зрения» — сериал, 5 сезон которого можно смотреть на Wink!
Рейтинг
- КФРежиссёр
Крис
Фишер
- РДРежиссёр
Ричард
Дж. Льюис
- ДДРежиссёр
Джеффри
Дж. Хант
- ДКАктёр
Джеймс
Кэвизел
- МЭАктёр
Майкл
Эмерсон
- КЧАктёр
Кевин
Чэпмен
- ЭААктриса
Эми
Акер
- Актриса
Тараджи
П. Хенсон
- СШАктриса
Сара
Шахи
- ДНАктёр
Джон
Нолан
- Актёр
Энрико
Колантони
- Актёр
Роберт
Джон Бёрк
- Актёр
Ал
Сапиенца
- ГПСценарист
Грег
Плэджман
- ДЗСценарист
Денис
Зе
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- Продюсер
Брайан
Берк
- ДНПродюсер
Джонатан
Нолан
- ДЛХудожник
Дэн
Ли
- СПМонтажёр
Скотт
Пауэлл
- ДИОператор
Дэвид
Инсли
- СМОператор
Стивен
МакНатт
- Композитор
Рамин
Джавади