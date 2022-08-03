В поле зрения (сериал, 2016) сезон 5 смотреть онлайн

Решающая схватка искусственных интеллектов. Звезда криминальной драмы «Звук свободы» Джеймс Кэвизел в финале триллера от режиссера лент «Сегун», «Видеть» и «Пацаны». Продолжайте смотреть сериал «В поле зрения» — 5 сезон доступен онлайн на видеосервисе Wink!



В пятом сезоне героев ждет последняя битва с Samaritan. После гибели бывших союзников команда сталкивается с новой проблемой: искусственный интеллект начинает предоставлять списки людей, никак не связанных с преступлениями. Риз оказывается под угрозой быть рассекреченным, когда становится известно, что один из телефонных номеров связан с его прошлым в ЦРУ. Между тем Шоу, сбежав из плена, демонстрирует параноидальное и безрассудное поведение, заставляя команду сомневаться в ее психическом состоянии.



Смогут ли Финч и команда довести миссию до конца, чтобы помешать Samaritan уничтожить «Машину»? Не пропустите финал фантастического боевика «В поле зрения» — сериал, 5 сезон которого можно смотреть на Wink!

