В поле зрения (сериал, 2014) сезон 4 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Столкновение двух искусственных разумов обостряется. Джеймс Кэвизел, Майкл Эмерсон и Джон Нолан в напряженном экшене от создателя хита «Мир Дикого Запада». Продолжайте смотреть «В поле зрения» — сериал, 4 сезон которого доступен онлайн на видеосервисе Wink!
В четвертом сезоне команде приходится маскироваться и вести двойную жизнь, чтобы скрыться от всеведущего искусственного интеллекта Samaritan. Между тем Риз пытается смириться со смертью Картер и заглушает боль, работая детективом в полиции Нью-Йорка и посещая терапевта Ирис Кэмпбелл. Финч, преподающий в университете, сомневается в своем творении. Смогут ли они защитить Машину от зловещего Samaritan, который стремится контролировать каждый аспект жизни в Нью-Йорке, и какие жертвы им придется принести в этой войне разумов?
Не пропустите 4 сезон захватывающего боевика с элементами кибер-триллера — сериал «В поле зрения» онлайн доступен на портале Wink!
Рейтинг
- КФРежиссёр
Крис
Фишер
- РДРежиссёр
Ричард
Дж. Льюис
- ДДРежиссёр
Джеффри
Дж. Хант
- ДКАктёр
Джеймс
Кэвизел
- МЭАктёр
Майкл
Эмерсон
- КЧАктёр
Кевин
Чэпмен
- ЭААктриса
Эми
Акер
- Актриса
Тараджи
П. Хенсон
- СШАктриса
Сара
Шахи
- ДНАктёр
Джон
Нолан
- Актёр
Энрико
Колантони
- Актёр
Роберт
Джон Бёрк
- Актёр
Ал
Сапиенца
- ГПСценарист
Грег
Плэджман
- ДЗСценарист
Денис
Зе
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- Продюсер
Брайан
Берк
- ДНПродюсер
Джонатан
Нолан
- ДЛХудожник
Дэн
Ли
- СПМонтажёр
Скотт
Пауэлл
- ДИОператор
Дэвид
Инсли
- СМОператор
Стивен
МакНатт
- Композитор
Рамин
Джавади