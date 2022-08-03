В поле зрения (сериал, 2014) сезон 4 смотреть онлайн

Столкновение двух искусственных разумов обостряется. Джеймс Кэвизел, Майкл Эмерсон и Джон Нолан в напряженном экшене от создателя хита «Мир Дикого Запада». Продолжайте смотреть «В поле зрения» — сериал, 4 сезон которого доступен онлайн на видеосервисе Wink!



В четвертом сезоне команде приходится маскироваться и вести двойную жизнь, чтобы скрыться от всеведущего искусственного интеллекта Samaritan. Между тем Риз пытается смириться со смертью Картер и заглушает боль, работая детективом в полиции Нью-Йорка и посещая терапевта Ирис Кэмпбелл. Финч, преподающий в университете, сомневается в своем творении. Смогут ли они защитить Машину от зловещего Samaritan, который стремится контролировать каждый аспект жизни в Нью-Йорке, и какие жертвы им придется принести в этой войне разумов?



Не пропустите 4 сезон захватывающего боевика с элементами кибер-триллера — сериал «В поле зрения» онлайн доступен на портале Wink!

