Звезда фильма «Скрытые фигуры» Тараджи П. Хенсон в роли детектива Джосс Картер. Не пропустите сериал «В поле зрения» — 3 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе Wink!



В третьем сезоне напряжение нарастает: появляется второй продвинутый искусственный интеллект под названием Samaritan. Герои предпринимают отчаянные действия, чтобы предотвратить запуск этой зловещей программы. Риз, переживающий горе, временно оставляет команду, но вскоре возвращается, чтобы продолжить борьбу. В то же время разворачивается шокирующий финал многомесячной борьбы с анти-наблюдательной террористической группировкой Vigilance.



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