В поле зрения (сериал, 2013) сезон 3 смотреть онлайн
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О сериале
Звезда фильма «Скрытые фигуры» Тараджи П. Хенсон в роли детектива Джосс Картер. Не пропустите сериал «В поле зрения» — 3 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе Wink!
В третьем сезоне напряжение нарастает: появляется второй продвинутый искусственный интеллект под названием Samaritan. Герои предпринимают отчаянные действия, чтобы предотвратить запуск этой зловещей программы. Риз, переживающий горе, временно оставляет команду, но вскоре возвращается, чтобы продолжить борьбу. В то же время разворачивается шокирующий финал многомесячной борьбы с анти-наблюдательной террористической группировкой Vigilance.
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Рейтинг
- КФРежиссёр
Крис
Фишер
- РДРежиссёр
Ричард
Дж. Льюис
- ДДРежиссёр
Джеффри
Дж. Хант
- ДКАктёр
Джеймс
Кэвизел
- МЭАктёр
Майкл
Эмерсон
- КЧАктёр
Кевин
Чэпмен
- ЭААктриса
Эми
Акер
- Актриса
Тараджи
П. Хенсон
- СШАктриса
Сара
Шахи
- ДНАктёр
Джон
Нолан
- Актёр
Энрико
Колантони
- Актёр
Роберт
Джон Бёрк
- Актёр
Ал
Сапиенца
- ГПСценарист
Грег
Плэджман
- ДЗСценарист
Денис
Зе
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- Продюсер
Брайан
Берк
- ДНПродюсер
Джонатан
Нолан
- ДЛХудожник
Дэн
Ли
- СПМонтажёр
Скотт
Пауэлл
- ДИОператор
Дэвид
Инсли
- СМОператор
Стивен
МакНатт
- Композитор
Рамин
Джавади