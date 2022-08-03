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В поле зрения
3-й сезон

В поле зрения (сериал, 2013) сезон 3 смотреть онлайн

8.82013, Person of Interest 23 серии
Фантастика, Триллер18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

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В третьем сезоне напряжение нарастает: появляется второй продвинутый искусственный интеллект под названием Samaritan. Герои предпринимают отчаянные действия, чтобы предотвратить запуск этой зловещей программы. Риз, переживающий горе, временно оставляет команду, но вскоре возвращается, чтобы продолжить борьбу. В то же время разворачивается шокирующий финал многомесячной борьбы с анти-наблюдательной террористической группировкой Vigilance.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «В поле зрения»