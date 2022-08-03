В поле зрения (сериал, 2012) сезон 2 смотреть онлайн

WinkСериалыВ поле зрения2-й сезон
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Загадочный миллиардер и программист Гарольд Финч возвращается с новыми миссиями. Продолжайте смотреть «В поле зрения» — сериал, 2 сезон которого онлайн доступен на нашем портале Wink!
Во втором сезоне Финч и Риз продолжают раскрывать преступления — от террористических актов до преднамеренных убийств, — которые предсказывает искусственный интеллект. Вскоре начинается борьба за контроль над суперкомпьютером, а Риз и Финч начинают опасаться, что их найдут. В этой части зрители узнают новые тайны о прошлом главных героев через серию флэшбэков.
Если вы любите стратегические игры разума, рекомендуем смотреть сериал «В поле зрения» — 2 сезон онлайн в хорошем качестве доступен на нашем видеосервисе Wink!
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb
- КФРежиссёр
Крис
Фишер
- РДРежиссёр
Ричард
Дж. Льюис
- ДДРежиссёр
Джеффри
Дж. Хант
- ДКАктёр
Джеймс
Кэвизел
- МЭАктёр
Майкл
Эмерсон
- КЧАктёр
Кевин
Чэпмен
- ЭААктриса
Эми
Акер
- Актриса
Тараджи
П. Хенсон
- СШАктриса
Сара
Шахи
- ДНАктёр
Джон
Нолан
- Актёр
Энрико
Колантони
- Актёр
Роберт
Джон Бёрк
- Актёр
Ал
Сапиенца
- ГПСценарист
Грег
Плэджман
- ДЗСценарист
Денис
Зе
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- Продюсер
Брайан
Берк
- ДНПродюсер
Джонатан
Нолан
- ДЛХудожник
Дэн
Ли
- СПМонтажёр
Скотт
Пауэлл
- ДИОператор
Дэвид
Инсли
- СМОператор
Стивен
МакНатт
- Композитор
Рамин
Джавади