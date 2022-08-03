В поле зрения (сериал, 2012) сезон 2 смотреть онлайн

Загадочный миллиардер и программист Гарольд Финч возвращается с новыми миссиями. Продолжайте смотреть «В поле зрения» — сериал, 2 сезон которого онлайн доступен на нашем портале Wink!



Во втором сезоне Финч и Риз продолжают раскрывать преступления — от террористических актов до преднамеренных убийств, — которые предсказывает искусственный интеллект. Вскоре начинается борьба за контроль над суперкомпьютером, а Риз и Финч начинают опасаться, что их найдут. В этой части зрители узнают новые тайны о прошлом главных героев через серию флэшбэков.



Если вы любите стратегические игры разума, рекомендуем смотреть сериал «В поле зрения»


