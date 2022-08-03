В поле зрения (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Бывший агент ЦРУ и хакер-миллиардер спасают жизни. Кевин Чэпмен, известный по фильму «CODA: Ребенок глухих родителей», лауреату премии «Оскар», в напряженном триллере от режиссера «Лунного света». Чтобы погрузиться в захватывающий мир, где переплетаются технологии и борьба за справедливость, начинайте смотреть сериал «В поле зрения» — 1 сезон онлайн доступен на видеосервисе Wink!
В первом сезоне мы знакомимся с Гарольдом Финчем, гениальным программистом, создавшим искусственный интеллект. Его творение способно определять людей, которым грозит опасность. Чтобы предотвращать будущие преступления, Финч берет на работу бывшего агента ЦРУ по имени Джон Риз. В каждой серии Финч и Риз сталкиваются с непредсказуемыми вызовами и моральными дилеммами, пытаясь разгадать очередную загадку.
Не терпится узнать, как герои раскрывают преступления, которые еще даже не состоялись? Рекомендуем смотреть «В поле зрения» — сериал, 1 сезон которого доступен на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- КФРежиссёр
Крис
Фишер
- РДРежиссёр
Ричард
Дж. Льюис
- ДДРежиссёр
Джеффри
Дж. Хант
- ДКАктёр
Джеймс
Кэвизел
- МЭАктёр
Майкл
Эмерсон
- КЧАктёр
Кевин
Чэпмен
- ЭААктриса
Эми
Акер
- Актриса
Тараджи
П. Хенсон
- СШАктриса
Сара
Шахи
- ДНАктёр
Джон
Нолан
- Актёр
Энрико
Колантони
- Актёр
Роберт
Джон Бёрк
- Актёр
Ал
Сапиенца
- ГПСценарист
Грег
Плэджман
- ДЗСценарист
Денис
Зе
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- Продюсер
Брайан
Берк
- ДНПродюсер
Джонатан
Нолан
- ДЛХудожник
Дэн
Ли
- СПМонтажёр
Скотт
Пауэлл
- ДИОператор
Дэвид
Инсли
- СМОператор
Стивен
МакНатт
- Композитор
Рамин
Джавади