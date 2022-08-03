В поле зрения (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

Бывший агент ЦРУ и хакер-миллиардер спасают жизни. Кевин Чэпмен, известный по фильму «CODA: Ребенок глухих родителей», лауреату премии «Оскар», в напряженном триллере от режиссера «Лунного света». Чтобы погрузиться в захватывающий мир, где переплетаются технологии и борьба за справедливость, начинайте смотреть сериал «В поле зрения» — 1 сезон онлайн доступен на видеосервисе Wink!



В первом сезоне мы знакомимся с Гарольдом Финчем, гениальным программистом, создавшим искусственный интеллект. Его творение способно определять людей, которым грозит опасность. Чтобы предотвращать будущие преступления, Финч берет на работу бывшего агента ЦРУ по имени Джон Риз. В каждой серии Финч и Риз сталкиваются с непредсказуемыми вызовами и моральными дилеммами, пытаясь разгадать очередную загадку.



Не терпится узнать, как герои раскрывают преступления, которые еще даже не состоялись?


