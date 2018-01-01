В ожидании солнца (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Богатый парень изводит бедную одноклассницу и влюбляется в нее. Турецкая драма о ненависти и любви с Керемом Бюрсином в главной роли. Провинциалка Демет вынуждена закрыть небольшой магазинчик и переехать со своей дочерью Зейнеп в Стамбул. В новой школе девушка встречает красивого, но злого парня Керема: он держит в страхе всю школу и издевается над одноклассниками. Зейнеп решает бросить ему вызов, но парень не может этого стерпеть и жестоко изводит ее... До тех пор, пока не влюбляется. Сможет ли Керем исправиться и завоевать любовь Зейнеп, узнаете в драме «В ожидании солнца» — турецкий сериал на русском языке доступен онлайн на видеосервисе Wink!

