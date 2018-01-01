В одну реку дважды (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

В сериале речь идет о семье, которая распадается после гибели дочери. Главная героиня Ирина выходит за друга мужа — бизнесмена Игоря. Бывший супруг Ирины Саша тоже вступает в новые отношения. И все же в память о малышке бывшие муж и жена устраивают редкие встречи, благодаря которым понимают, что любовь еще живет.

