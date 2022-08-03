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В неведении
1-й сезон

В неведении (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

2019, The Sleepers 6 серий
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Мари со своим мужем-диссидентом Виктором бежит из коммунистической Чехословакии. Наступает 1989 год, и, почуяв немного свободы, пара возвращается на родину. Однако там их сбивает машина, а сразу после опасного инцидента Виктор бесследно исчезает. Что это — темная полоса в жизни или чей-то зловещий замысел?

Страна
Чехия
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.6 IMDb