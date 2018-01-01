Ужастики (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Ужастики. Сезон 1
2023, Ужастики. Сезон 1 1 серия
Ужасы, Фэнтези18+

О сериале

Пять старшеклассников расследуют смерть подростка Гарольда, погибшего 30 лет назад. Школьники узнают мрачные тайны своих родителей и сталкиваются с недоброжелательным духом Гарольда.

Страна
США, Франция, Канада
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер

Актёры и съёмочная группа сериала «Ужастики»