Ужастики (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
2023, Ужастики. Сезон 1 1 серия
Ужасы, Фэнтези18+
О сериале
Пять старшеклассников расследуют смерть подростка Гарольда, погибшего 30 лет назад. Школьники узнают мрачные тайны своих родителей и сталкиваются с недоброжелательным духом Гарольда.
Сериал Ужастики 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
- Режиссёр
Роб
Леттерман
- ЭОРежиссёр
Эрин
О’Мэлли
- ФЭРежиссёр
Феликс
Энрикес Алькала
- СБРежиссёр
Стив
Бойум
- Актёр
Джастин
Лонг
- ДБАктриса
Джейден
Бартельс
- АИАктриса
Ана
И Пуиг
- РХАктриса
Рэйчел
Харрис
- ЗМАктёр
Зэк
Моррис
- ИБАктриса
Иза
Брионес
- Актёр
Дэвид
Швиммер
- УПАктёр
Уилл
Прайс
- АОАктриса
Ана
Ортис
- Сценарист
Николас
Столлер
- РССценарист
Р.Л.
Стайн
- МТСценарист
Марико
Тамаки
- Сценарист
Роб
Леттерман
- ДГПродюсер
Джастин
Грин
- ХУПродюсер
Хилари
Уинстон
- ПМПродюсер
Пол
М. Леонард
- КСМонтажёр
Кристофер
С. Кэпп
- ДСМонтажёр
Даррен
С. Буи