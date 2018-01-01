Утраченный символ (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
Американский приключенческий телесериал, основанный на одноименном романе Дэна Брауна, рассказывает о молодом профессоре, которого нанимает ЦРУ для решения головоломки мирового значения. Оставайтесь на Wink и включайте «Утраченный символ» — смотреть сериал можно на нашем онлайн-сервисе без рекламы!
В первом сезоне вы познакомитесь с Робертом Лэнгдоном, профессором Гарварда, который оказывается вовлечен в страшную тайну после похищения своего наставника Питера Соломона. Чтобы спасти его, молодой символолог вместе с дочерью Питера вооружается знаниями об истории и символах и пытается раскрыть глобальный заговор.
Не пропустите 1 сезон детективного сериала «Утраченный символ» — смотреть онлайн можно по подписке на Wink уже сейчас!
Рейтинг
- ФЭРежиссёр
Феликс
Энрикес Алькала
- Актёр
Эшли
Цукерман
- Актриса
Эдди
Иззард
- Актриса
Вэлори
Керри
- Актёр
Бо
Напп
- Актёр
Рик
Гонсалес
- СРАктёр
Сэмми
Ротиби
- ГБАктёр
Грег
Брайк
- Актёр
Рауль
Банеджа
- ЛДАктриса
Лаура
ДеКартере
- Сценарист
Дэн
Браун
- ЛКСценарист
Лорен
Конн
- Продюсер
Дэн
Браун
- Продюсер
Анна
Калп
- РМХудожник
Рокко
Маттео
- МГМонтажёр
Марк
Голдман
- ААМонтажёр
Александр
Акино
- Оператор
Дэвид
Грин
- ДМОператор
Дилан
Маклеод
- УБКомпозитор
Уильям
Бейтс