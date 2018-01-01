Утраченный символ (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Американский приключенческий телесериал, основанный на одноименном романе Дэна Брауна, рассказывает о молодом профессоре, которого нанимает ЦРУ для решения головоломки мирового значения. Оставайтесь на Wink и включайте «Утраченный символ» — смотреть сериал можно на нашем онлайн-сервисе без рекламы!



В первом сезоне вы познакомитесь с Робертом Лэнгдоном, профессором Гарварда, который оказывается вовлечен в страшную тайну после похищения своего наставника Питера Соломона. Чтобы спасти его, молодой символолог вместе с дочерью Питера вооружается знаниями об истории и символах и пытается раскрыть глобальный заговор.



Не пропустите 1 сезон детективного сериала «Утраченный символ» — смотреть онлайн можно по подписке на Wink уже сейчас!

