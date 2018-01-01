Урок (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Отмеченная на фестивале сериалов в Каннах израильская социальная драма о конфликте учителя и ученицы, который разрастается до масштабов всей страны. Школьный учитель Амир предлагает уменьшить наказание своей ученице Лиан, если та предложит интересную тему для классного обсуждения. Ее предложение скандальное — она отмечает, что израильские женщины подвергаются харассменту в общественных бассейнах со стороны арабов, которые считают неприличным видеть их без верхней одежды. Когда Амир спрашивает, как Лиан предлагает решить эту проблему, девушка настаивает, что арабам нужно закрыть доступ к бассейнам. Учитель полагает, что такой путь невозможен, и это сразу же разделяет класс на два лагеря. Позже Лиан выкладывает запись обсуждения в соцсети, что становится началом настоящего политического противостояния. К чему это приведет, расскажет сериал «Урок» (2022), который в видеосервисе Wink можно смотреть онлайн.

