Управление личными финансами: куда вложить деньги (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
2018, Управление личными финансами: куда вложить деньги. Сезон 1 11 серий
Образовательные12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Автор курса Наталия Шилова — главный аналитик Центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии БИНБАНКа.
Этот курс расскажет о плюсах и минусах банковских карт, депозитов, акций, ПИФов и пенсионных накоплений. Наталия Шилова поможет разобраться, куда вложить небольшие средства до 300 000 рублей, как распорядиться средними суммами и во что инвестировать миллионы.