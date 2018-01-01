Управление личными финансами: куда вложить деньги (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Автор курса Наталия Шилова — главный аналитик Центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии БИНБАНКа.

Этот курс расскажет о плюсах и минусах банковских карт, депозитов, акций, ПИФов и пенсионных накоплений. Наталия Шилова поможет разобраться, куда вложить небольшие средства до 300 000 рублей, как распорядиться средними суммами и во что инвестировать миллионы.

