Улица Сезам (сериал, 1969) сезон 1 смотреть онлайн

«Улица Сезам» — одна из самых популярных в мире детских передач. В создании шоу активно принимали участие не только американские, но и российские педагоги и психологи, специалисты по развитию ребенка, которые позаботились о доступности и привлекательности программы для дошкольников и детей до 12 лет. «Улица Сезам» научит не только чтению и счету, в игровой форме дети узнают об основных нормах и ценностях современного общества, о положительных и отрицательных чертах характера, научатся разрешать конфликты мирным путем. Программа воспитывает в ребенке самоуважение, оптимизм, активную жизненную позицию и стимулирует любознательность. Вместе с Зелибобой, Кубиком, Бусинкой, Знаком и другими героями ребята не только многому научатся, но и встретят новых друзей.



Сериал Улица Сезам 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.