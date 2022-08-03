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Укуси меня
2-й сезон

Укуси меня (сериал, 2012) сезон 2 смотреть онлайн

2012, Bite Me 11 серий
Ужасы, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Во что может превратиться жизнь трех молодых друзей-соседей после незапланированного восстания трупаков? Конечно, в отличную комедию! Ребята достаточно наигрались по сети в Dead Rising 2, чтобы не растеряться в подобной ситуации. Приключения, юмор и толпы ходячих мертвецов — все это в новом короткометражном сериале «Выкуси!», который придется вам по душе… А если нет, то мы откусим вам ухо!»

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Укуси меня»