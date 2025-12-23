Укрытие (сериал, 2025) сезон 3 смотреть онлайн

Фантастический триллер «Укрытие» — сериал, который предлагает свой взгляд на антиутопию и жизнь в тоталитарном обществе.



Несколько тысяч человек обитают в 144-этажном подземном комплексе Сайло. Никто не знает, кто, когда и почему построил это убежище, но вместе с тем люди убеждены, что воздух на поверхности отравлен и ничто живое там не уцелело. Убеждают их в этом и многочисленные видеоэкраны, транслирующие картинку «с поверхности» — серые безжизненные пространства. Так поколение за поколением люди остаются под землей, не зная другого мира. В бункере строго контролируют рождаемость и запрещают изучать историю до возникновения Сайло. Но главное правило: никто не может выйти наружу. Пожелавший покинуть убежище становится преступником и приговаривается к смертной казни — изгнанию на поверхность.



Насколько опасно стремление к истине? И что происходит с обществом, если в течение десятилетий скрывать от него правду? Ответы на эти вопросы вы найдете в сериале «Укрытие» 2023 года.

