Укрытие (сериал, 2024) сезон 2 смотреть онлайн

О сериале
Фантастический триллер «Укрытие» — сериал, который предлагает свой взгляд на антиутопию и жизнь в тоталитарном обществе.
Несколько тысяч человек обитают в 144-этажном подземном комплексе Сайло. Никто не знает, кто, когда и почему построил это убежище, но вместе с тем люди убеждены, что воздух на поверхности отравлен и ничто живое там не уцелело. Убеждают их в этом и многочисленные видеоэкраны, транслирующие картинку «с поверхности» — серые безжизненные пространства. Так поколение за поколением люди остаются под землей, не зная другого мира. В бункере строго контролируют рождаемость и запрещают изучать историю до возникновения Сайло. Но главное правило: никто не может выйти наружу. Пожелавший покинуть убежище становится преступником и приговаривается к смертной казни — изгнанию на поверхность.
Насколько опасно стремление к истине? И что происходит с обществом, если в течение десятилетий скрывать от него правду? Ответы на эти вопросы вы найдете в сериале «Укрытие» 2023 года.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
Рейтинг
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- БРежиссёр
Берт
- МДРежиссёр
Майкл
Диннер
- Режиссёр
Мортен
Тильдум
- Актёр
Тим
Роббинс
- Актриса
Ребекка
Фергюсон
- РМАктриса
Ремми
Милнер
- БПАктёр
Билли
Постлетуэйт
- ШМАктёр
Шэйн
МакРей
- ХУАктриса
Харриет
Уолтер
- Актёр
Коммон
- ЧУАктёр
Чиназа
Уче
- АНАктёр
Ави
Наш
- ГЙСценарист
Грэм
Йост
- ЛДСценарист
Лекетия
Далко
- РПродюсер
Реми
Обушон
- ГБХудожник
Гэвин
Боке
- ФХХудожник
Фил
Харви
- АЭКомпозитор
Атли
Эрварссон