Уилл Трент. Сезон 1
Wink
Сериалы
Уилл Трент
1-й сезон

Уилл Трент (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

2023, Уилл Трент. Сезон 1 1 серия
Драма, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Специальный агент Уилл Трент в детстве был брошен своими родителями и рос в приёмной семье. Благодаря этой травме он умеет замечать в некоторых преступлениях то, чего не видят другие полицейские. Выехав на очередное дело, он понимает, что в доме было совершено не только убийство, но и похищен ребёнок.

Сериал Уилл Трент 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг