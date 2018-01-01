Уилл Трент (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Специальный агент Уилл Трент в детстве был брошен своими родителями и рос в приёмной семье. Благодаря этой травме он умеет замечать в некоторых преступлениях то, чего не видят другие полицейские. Выехав на очередное дело, он понимает, что в доме было совершено не только убийство, но и похищен ребёнок.



