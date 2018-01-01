UFC Fight Night Las Vegas 45 (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

На UFC 269 прошли два боя за чемпионский титул. Дастин Порье, одержавший победу над Конором МакГрегором на UFC 264, получил шанс сразится за пояс с действующим Чемпионом лeгкого дивизиона Чарльзом Оливейрой. В женском легчайшем весе Аманда Нунес вышла на шестую защиту титула. Еe соперницей стала Джулианна Пенья, победительница The Ultimate Fighter.

