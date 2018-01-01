UFC 266 (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
Тренеры 29 сезона реалити-шоу "Универсальный боец" сошлись в октагоне в бою за титул чемпиона полулегкого веса. Соперником действующего чемпиона дивизиона Александра Волкановски стал претендент на пояс #1 Брайэн Ортега. В со-главном событии турнира чемпионка наилегчайшего веса - Валентина Шевченко, защищала титул в поединке с Лорен Мeрфи. А также бой-реванш между Ником Диазом и Робби Лоулером.